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Украина отмечает День соборности. Что произошло 102 года назад и почему этот день важен

22.01.2021, 10:15
Украина отмечает День соборности. Что произошло 102 года назад и почему этот день важен - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

22 января 1919 года на Софийской площади Киева было торжественно объявлено об объединении Украинской и Западноукраинской народных республик (УНР и ЗУНР) в единое государство. А за год до этого первый украинский парламент в лице Центральной Рады утвердил универсал о независимости УНР.

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Текст универсала датируется 22 января 1918 года, однако утвержден он был чуть позже – в ночь на 24 января его подписали на заседании малого совета Центральной Рады. В документе провозглашалась независимость Украинской народной республики, акцентировалось внимание на войне с Россией и планировался мир с центральными странами.

В том же году лидеры Западноукраинской народной республики инициировали переговоры об объединении Надднепрянской и Надднестрянской Украины. 1 декабря был подписан "предварительный" договор о слиянии обеих республик в единое государство.

22 января 1919 года в Киеве состоялось провозглашение Акта воссоединения УНР и ЗУНР в единое независимое государство, а на следующий день документ ратифицировал Трудовой конгресс Украины.

В зачитанном Универсале соборности говорилось: "Отныне воедино сливаются столетиями оторванные одна от другой части единой Украины – ЗУНР (Галичина, Буковина, Венгерская Русь) и Надднепрянская великая Украина. Исполнились извечные мечты, которыми жили и за которые умирали лучшие сыны Украины. Отныне есть единая независимая Украинская народная республика".

Впервые День соборности отпраздновали в 1939 году в городе Хусте – тогда на демонстрацию пришло около 30 000 участников, а в 1990 году украинцы от Киева до Львова выстроились в "живую цепь", создав ее как символ объединения страны.

Официальный статус государственного праздника этот день получил в 1999 году – второй президент Украины Леонид Кучма подписал соответствующий указ. За все эти годы День соборности стал своеобразным символом свободной Украины, вторым по значимости после Дня независимости. 

В декабре 2011 года беглый диктатор, лишенный статуса президента, Виктор Янукович отменил День соборности на официальном уровне, установив вместо него День соборности и свободы. 

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Дарья Мостовая
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