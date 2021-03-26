Украинцы считают, что отмывать Офис президента должны участники акции за Стерненко – опрос

Большинство украинцев считают, что участники протеста в поддержку осужденного активиста Сергея Стерненко должны нести ответственность за разрисованные стены здания Офиса президента. Об этом свидетельствуют результаты опроса группы Рейтинг.

65% опрошенных считают, что участников акции надо обязать отмывать здание или выплачивать за это денежную компенсацию, еще 20% проголосовали за применение к митинговавшим уголовной ответственности, вплоть до тюремного заключения. И только 9% респондентов сказали, что никакого наказания применять не нужно.

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Как показали результаты опроса, подавляющее большинство украинцев слышали о протестной акции под ОП за Стерненко (74%), но действия ее участников, в процессе которых было повреждено здание, не одобряют (70%).

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Присоединиться к подобным акциям в поддержку одесского активиста были бы не против 4% опрошенных. При этом, в начале марта текущего года эта цифра была чуть больше – 5%.

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Опрос проводился 23-24 марта среди 2500 украинцев старше 18 лет при помощи телефонных интервью с использованием компьютера. Погрешность – не более 2,5%. Заказчик опроса указан не был, LIGA.net направила запрос с просьбой предоставить эту информацию.

20 марта под Офисом президента прошел митинг за освобождение Стерненко, протестующие разрисовали стены здания, разбили двери и окна, и подожгли табличку "президент Украины".

В ОП нанесенный ущерб оценили в 2 млн грн, а полиция тем временем начала задерживать участников акции.

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Дарья Мостовая

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