Министерство внутренних дел намерено привлечь к ответственности людей, которые, по мнению ведомства? были причастны к беспорядкам под Офисом президента во время субботней акции в поддержку общественного деятеля Сергея Стерненко. Соответствующее видео опубликовал в Facebook замглавы МВД Антон Геращенко.

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Видео состоит из нарезки кадров событий под Офисом президента. Также в нем с указанием персональных данных упоминаются несколько лиц: три члена общественной организации Гонор (в то числе ее лидер Сергей Филимонов), подозреваемый Владислав Гранецкий-Стафийчук, гражданин 2004 года рождения, гражданин 1998 года рождения и глава общественной организации Защитим Протасов Яр Роман Ратушный.

В конце видео указано: "Все личности, которые уничтожали народное имущество, являющееся государственной собственностью, понесут наказание по закону". Также в пресс-службе МВД сообщили, что открыто уголовное дело по статье об умышленном повреждении или уничтожении имущества, согласованы подозрения нескольким активным участникам.

На видео отреагировал упомянутый в нем Ратушный. "Геращенко вставляет мои персональные данные в свои видео с фотографией человека даже не похожего на меня", – заявил он.

Лидеру Гонора Сергею Филимонову сегодня сообщили о подозрении в хулиганстве. Он отреагировал в Instagram Stories: "Сказали, что я организатор, потому что я зажег файеры – и все подумали, что надо идти в бой. Предлагаю всем готовить краску и файера, мы идем в бой".

Адвокат Филимонова Маси Найем сказал в комментарии Радио Свобода, что считает подозрение необоснованным и намерен его оспаривать.

"Насколько мне известно, ни он, ни его друзья, которые были на этой акции, не нанесли ущерб госзданию – на видео видно, что там есть какие-то малолетние лица. Просто нашли Сергея, он активный гражданин. Просто назначили его виновным за это все", – сказал Найем.

Также организация Гонор написала в своем Telegram-канале, что к ним приезжали правоохранители – и речь шла о статье о хулиганстве. Там считают "цинизмом", что власть реагирует на расписанные стены, но не на протест против судейской и правоохранительной систем.

"Мы говорили, что протест будет двигаться по нарастающей. У нас есть понимание как показать вам, что такое обостренное чувство справедливости, в разрезе которого, прошлая суббота покажется вам легкой прогулкой", – добавили в организации.

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Марк Сировой

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