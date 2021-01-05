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Украинцы смотрели новогоднее поздравление Зеленского, но не в восторге от него – соцопрос

05.01.2021, 12:35
Украинцы смотрели новогоднее поздравление Зеленского, но не в восторге от него – соцопрос - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

Большинство украинцев (70%) смотрели новогоднее обращение президента Владимира Зеленского, но положительно оценили ролик только 43% опрошенных. Об этом свидетельствуют результаты соцопроса группы Рейтинг.

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При этом, ярко выраженный негатив поздравление президента вызвало только у 21% украинцев, остальные 35% высказались нейтрально. Больше всего в негативном ключе отзывались о новогоднем видео жители востока Украины, а также приверженцы ОПЗЖ, партий Свобода и Евросолидарность.

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По данным же социологической группы Gradus Research, жители Украины оценили поздравительную речь Зеленского больше в положительном ключе.

Респондентам предложили заполнить анкету в мобильном приложении – в итоге видео с президентом получило оценку в 6,1 балла из 10 возможных (в прошлом году – 7,3 балла).

Из позитивных эмоций ролик вызвал у опрошенных надежду (36%) и оптимизм (30%), из негативных – раздражение (14,4%)

Опрос Рейтинга проводился 2-4 января среди 2500 украинцев в возрасте старше 18 лет при помощи телефонных интервью с использованием ПК. Погрешность составляет не более 2%.

Опрос Gradus Research проводился 1 января среди 1000 украинцев в возрасте 18-60 лет, проживающих в крупных городах страны (с населением более 50 000 человек) при помощи мобильного приложения. 

  • В прошлом году украинцы оценили новогоднее поздравление Зеленского с 2020 годом более позитивно – по данным январского опроса Рейтинга, оно понравилось 64% респондентов.

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Дарья Мостовая
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