В горах Львовской области перевернулся автобус с туристами, пятеро – в больнице

Во Львовской области в горах перевернулся автобус с туристами. Пять человек спасатели доставили в больницу с травмами разной степени тяжести. Об этом сообщает пресс-служба Госслужбы чрезвычайных ситуаций.

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29 сентября возле села Волосянка Стрыйского района на туристическом маршруте горы Высокий Верх автобус, перевозивший семерых туристов, перевернулся. Травмированы пять человек, травмы разной степени тяжести.

Спасатели ГСЧС транспортировали пострадавших и передали медикам, сейчас туристы госпитализированы.

13 сентября 2021 года в Турции разбился автобус с туристами: получили травмы 35 украинцев, погиб водитель.

15 сентября в Карпатах произошла трагедия: из-за взрыва неизвестного предмета в костре погибли два туриста, еще четверо получили травмы.

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Виктория Найдёнова

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