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В горах Львовской области перевернулся автобус с туристами, пятеро – в больнице

30.09.2021, 09:53
В горах Львовской области перевернулся автобус с туристами, пятеро – в больнице - Фото
В Карпатах травмировались пятеро туристов (Фото: LIGA.net)

Во Львовской области в горах перевернулся автобус с туристами. Пять человек спасатели доставили в больницу с травмами разной степени тяжести. Об этом сообщает пресс-служба Госслужбы чрезвычайных ситуаций.

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29 сентября возле села Волосянка Стрыйского района на туристическом маршруте горы Высокий Верх автобус, перевозивший семерых туристов, перевернулся. Травмированы пять человек, травмы разной степени тяжести.

Спасатели ГСЧС транспортировали пострадавших и передали медикам, сейчас туристы госпитализированы.

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Виктория Найдёнова
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дтп авария автобус ГСЧС туристы Карпаты львовская область
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