В Турции разбился автобус с туристами: пострадали 35 украинцев, погиб водитель – фото
В Турции разбился автобус с туристами: получили травмы 35 украинских туристов, погиб водитель. Об этом сообщили LIGA.net в пресс-службе Министерства иностранных дел.
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Авария произошла сегодня утром возле городка Ментеше в провинции Мугла. По предварительной информации, в автобусе находился 41 украинец, 35 из них получили травмы легкой и средней степени тяжести – угрозы жизни нет.
В МИД говорят, что, вероятно, водитель автобуса, гражданин Турции, не справился с управлением из-за сердечного приступа. Он погиб на месте.
Сейчас украинское консульство в Анталии сотрудничает с турецкими правоохранителями, установило связь с туроператором и страховой компанией, которая должна покрыть затраты на лечение.
Консул также планирует посетить пострадавших украинцев.
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- В начале августа на западе Турции перевернулся пассажирский автобус, в результате чего погибли по меньшей мере 15 человек, 17 получили ранения.
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