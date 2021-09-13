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В Турции разбился автобус с туристами: пострадали 35 украинцев, погиб водитель – фото

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13.09.2021, 12:19
В Турции разбился автобус с туристами: пострадали 35 украинцев, погиб водитель – фото - Фото
Авария автобуса с украинскими туристами в Турции (фото - haberturk).

В Турции разбился автобус с туристами: получили травмы 35 украинских туристов, погиб водитель. Об этом сообщили LIGA.net в пресс-службе Министерства иностранных дел.

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Авария произошла сегодня утром возле городка Ментеше в провинции Мугла. По предварительной информации, в автобусе находился 41 украинец, 35 из них получили травмы легкой и средней степени тяжести – угрозы жизни нет.

В МИД говорят, что, вероятно, водитель автобуса, гражданин Турции, не справился с управлением из-за сердечного приступа. Он погиб на месте.

Сейчас украинское консульство в Анталии сотрудничает с турецкими правоохранителями, установило связь с туроператором и страховой компанией, которая должна покрыть затраты на лечение.

Консул также планирует посетить пострадавших украинцев.

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Марк Сировой, Владислав Сердюк
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дтп авария автобус Турция украинцы туристы мугла
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