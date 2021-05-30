В Кабмине хотят ослабить карантин в Украине на лето – Ляшко не против
Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что в Украине могут ослабить карантинные ограничения на лето. Об этом он сказал в эфире ТСН.
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"Уже есть карантинная усталость, пандемическая усталость. Поэтому когда у нас стабилизация эпидситуации, можно чуть-чуть открыть, сделать определенные послабления", – сказал министр.
По его словам, послабление карантина целесообразно, потому что нет такой масштабной вспышки заболеваемости.
Ранее министр культуры Александр Ткаченко заявил, что в зависимости от эпидемиологической ситуации и зонирования Кабмин может расширить возможность для проведения концертных, массовых, культурных мероприятий, а также снять временные ограничения для заведений общественного питания и самоизоляции граждан Украины.
Он заявлял, что правительство также может разрешить пересечение границы иностранцами определенных стран и разрешить работать различным типам средств размещения.
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