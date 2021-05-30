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В Кабмине хотят ослабить карантин в Украине на лето – Ляшко не против

30.05.2021, 23:38
В Кабмине хотят ослабить карантин в Украине на лето – Ляшко не против - Фото
Виктор Ляшко (Фото: STR/ЕРА)

Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что в Украине могут ослабить карантинные ограничения на лето. Об этом он сказал в эфире ТСН.

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"Уже есть карантинная усталость, пандемическая усталость. Поэтому когда у нас стабилизация эпидситуации, можно чуть-чуть открыть, сделать определенные послабления", – сказал министр. 

По его словам, послабление карантина целесообразно, потому что нет такой масштабной вспышки заболеваемости.

Ранее министр культуры Александр Ткаченко заявил, что в зависимости от эпидемиологической ситуации и зонирования Кабмин может расширить возможность для проведения концертных, массовых, культурных мероприятий, а также снять временные ограничения для заведений общественного питания и самоизоляции граждан Украины.

Он заявлял, что правительство также может разрешить пересечение границы иностранцами определенных стран и разрешить работать различным типам средств размещения.

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Станислав Стороженко
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