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В "красной" Днепропетровской области предлагают дополнительно ужесточить карантин

Цей матеріал також доступний українською
08.11.2021, 18:57
В
Иллюстративное фото (Фото: пресс-служба Днепропетровской ОГА)

В Днепропетровской области, которая уже находится в красной зоне карантина из-за эпидемии коронавируса, предлагают ужесточить ограничения. Об этом сообщает пресс-служба Днепропетровской ОГА.

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Областная комиссия ТЭБ и ЧС рекомендовала ужесточить правила для всего общественного транспорта. В настоящее время в регионе действуют ограничения только для межрегиональных и межобластных перевозок.

Комиссия предлагает разрешить проезд только по COVID-сертификатам или с отрицательным ПЦР-тестом. Правила коснутся метро, ​​трамваев, троллейбусов, электричек. Также все водители общественного транспорта должны быть вакцинированными.

Также в регионе студентов будут пускать в общежития только при наличии СОVID-сертификатов. Иначе им придется переходить на дистанционное обучение и возвращаться домой.

Кроме этого комиссия предлагает запретить работу развлекательных заведений с 22:00 до 6:00.

"Нужно принимать кардинальные решения. Врачи работают на грани возможностей. Уровень заболеваемости за неделю вырос в пять раз", – заявил первый заместитель главы Днепропетровской ОГА Владимир Орлов.

Решение об ужесточении карантинных мер теперь должны принять сельские, поселковые и городские комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС.

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Елизавета Кумбер
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