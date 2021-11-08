В "красной" Днепропетровской области предлагают дополнительно ужесточить карантин

В Днепропетровской области, которая уже находится в красной зоне карантина из-за эпидемии коронавируса, предлагают ужесточить ограничения. Об этом сообщает пресс-служба Днепропетровской ОГА.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Областная комиссия ТЭБ и ЧС рекомендовала ужесточить правила для всего общественного транспорта. В настоящее время в регионе действуют ограничения только для межрегиональных и межобластных перевозок.

Комиссия предлагает разрешить проезд только по COVID-сертификатам или с отрицательным ПЦР-тестом. Правила коснутся метро, ​​трамваев, троллейбусов, электричек. Также все водители общественного транспорта должны быть вакцинированными.

Также в регионе студентов будут пускать в общежития только при наличии СОVID-сертификатов. Иначе им придется переходить на дистанционное обучение и возвращаться домой.

Кроме этого комиссия предлагает запретить работу развлекательных заведений с 22:00 до 6:00.

"Нужно принимать кардинальные решения. Врачи работают на грани возможностей. Уровень заболеваемости за неделю вырос в пять раз", – заявил первый заместитель главы Днепропетровской ОГА Владимир Орлов.

Решение об ужесточении карантинных мер теперь должны принять сельские, поселковые и городские комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС.

За сутки в Украине выявили 13 068 новых случаев COVID-19. Днепропетровская область одна из лидеров по числу заразившихся - 1032 случая.

В 16 областях Украины и Киеве действует красная зона карантина. На людей без зеленых COVID-сертификатов распространяется ряд ограничений. Кроме того, сегодня в Украине начнут отстранять от работы невакцинированных педагогов и чиновников.

Читайте также: "Статистикой сознательно манипулируют". Ляшко рассказал, как жонглируют COVID-данными

Елизавета Кумбер

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.