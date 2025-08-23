В Польше перед посольством России разукрасили дорогу в цвета украинского флага – видео

Активисты отметили, что цвета означают сожженные поля и небо, с которого РФ атакует Украину

День флага Украины в Варшаве (Фото: Euromaidan-Warszawa )

В Варшаве украинские и польские активисты разукрасили дорогу перед посольством России в цвета флага Украины. Об этом сообщила общественная инициатива "Евромайдан-Варшава".

"Сюрприз" для российских дипломатов устроили в День флага Украины 23 августа на улице Бельведерской, где и находится посольство. Днем ранее, 22 августа, Россия праздновала день своего флага.

"Однако мы не позволим представителям этого преступного режима наслаждаться цветами, ассоциирующимися с угнетением, диктатурой и геноцидом. Сегодня, выглянув из окон, они увидят только цвета сопротивления и свободы, которые будут напоминать им об их варварстве", – сказал организатор акции Марчин Мыцельский из Фонда "Открытый диалог".

По его словам, желтый цвет символизировал сожженные россиянами поля Украины, а синий – небо, которое оккупанты используют для уничтожения мирных жителей ракетами и дронами.

"Спустя более трех лет после начала полномасштабной агрессии мы показываем, что поляки стоят и всегда будут стоять плечом к плечу с гордой украинской нацией, которую угнетает Путин", – подчеркнул Мыцельский.

Участники акции обратились к водителям, чтобы те помогли "растянуть флаг" из краски еще дальше.

Также в мероприятии участвовали представители Комитета защиты демократии, Варшавского Евромайдана, Национальной женской забастовки, Демократического действия и Летучей бригады оппозиции.