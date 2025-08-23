У Польщі перед посольством Росії пофарбували дорогу в кольори українського прапора – відео

Активісти зазначили, що кольори означають спалені поля і небо, з якого РФ атакує Україну

День прапора України у Варшаві (Фото: Euromaidan-Warszawa )

У Варшаві українські та польські активісти розфарбували дорогу перед посольством Росії в кольори прапора України. Про це повідомила громадська ініціатива "Євромайдан-Варшава".

"Сюрприз" для російських дипломатів влаштували в День прапора України 23 серпня на вулиці Бельведерській, де і розташоване посольство. За день до цього, 22 серпня, Росія святкувала день свого прапора.

"Ми не дозволимо представникам цього злочинного режиму насолоджуватися кольорами, що асоціюються з пригнобленням, диктатурою і геноцидом. Сьогодні, визирнувши з вікон, вони побачать тільки кольори опору і свободи, які нагадуватимуть їм про їхнє варварство", – сказав організатор акції Марчін Мицельський з Фонду "Відкритий діалог".

За його словами, жовтий колір символізував спалені росіянами поля України, а синій – небо, яке окупанти використовують для знищення мирних жителів ракетами і дронами.

"Через понад три роки після початку повномасштабної агресії ми показуємо, що поляки стоять і завжди стоятимуть пліч-о-пліч із гордою українською нацією, яку пригнічує Путін", – наголосив Мицельський.

Учасники акції звернулися до водіїв, щоб ті допомогли "розтягнути прапор" із фарби ще далі.

Також у заході брали участь представники Комітету захисту демократії, Варшавського Євромайдану, Національного жіночого страйку, Демократичної дії та Летючої бригади опозиції.