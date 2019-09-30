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В прокуратуре сказали, сколько военных были осуждены за пять лет

В прокуратуре сказали, сколько военных были осуждены за пять лет - Фото
Арест (фото - depositphotos.com)
30.09.2019, 17:33

Приговоры выносились, в том числе, участникам боевых действий, отметили в военной прокуратуре

В Главной военной прокуратуре рассказали, сколько военнослужащих были привлечены к уголовной ответственности за предыдущие пять лет. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры.

Как говорится в приведенной статистике, за эти годы всего были осуждены 9676 военнослужащих. Реальное лишение свободы из них получили 1773 человека, 359 из них являются участниками антитеррористической операции (операции объединенных сил) в Донбассе.

В прокуратуре подчеркнули, что военные, в том числе участники боевых действий, отбывают наказание на основе обвинительных приговоров судов.

Ранее в Министерстве обороны анонсировали создание в Украине военной полиции. Такую идею поддержали в профильном комитете Верховной Рады.

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