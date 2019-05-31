В Ровенской области нашли останки жертв НКВД

Фото: Радио Свобода

На территории бывшей тюрьмы в городе Дубно Ровенской области нашли 19 человеческих останков. Тут находится захоронение более 400 заключенных, которые, согласно архивным документам, были жестоко убиты НКВД (Народный комиссариат внутренних дел), передает Радио Свобода.

Их убили в 1941-м, перед приходом немецких войск.

Останки нашли недалеко от тюремной стены. Среди них – трое женщин, остальные – мужчины. У четырех – видны пулевые ранения в голову. По предварительным оценкам экспертов, в жертв целились не в упор. Во время раскопок нашли также вещи убитых – обувь, расческу, пуговицы.

Антрополог Института археологии Национальной академии наук Ольга Минейко пояснила, что расположение останков аккуратное, что свидетельствует, что их не бросали в суматохе и хаотично в ямы.

"Человеческие останки, которые мы обнаружили, с согнутыми руками и ногами, что свидетельствует о сроке захоронения до трех дней после расстрела", - сказала ученая.

Она также рассказала, что дальнейшие исследования помог установить, как заключенные питались, какого роста были, какого телосложения, чем занимались до заключения, этническую принадлежность.

Минейко также сообщила, что есть архивные документы и фото, сделанные немецкими солдатами. Немцы и проводили захоронения расстрелянных. Судя по фото, захоронения были в двух местах, второе – пока не найдено.

15 мая сообщалось, что итальянские археологи нашли тайную комнату во дворце римского императора Нерона.

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