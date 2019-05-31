Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
31.05.2019, 12:58

В Ровенской области нашли останки жертв НКВД

В Ровенской области нашли останки жертв НКВД - Фото
Фото: Радио Свобода

Людей расстреляли в 1941 году - перед приходом войск снацистов

На территории бывшей тюрьмы в городе Дубно Ровенской области нашли 19 человеческих останков. Тут находится захоронение более 400 заключенных, которые, согласно архивным документам, были жестоко убиты НКВД (Народный комиссариат внутренних дел), передает Радио Свобода.

Их убили в 1941-м, перед приходом немецких войск.

Останки нашли недалеко от тюремной стены. Среди них – трое женщин, остальные – мужчины. У четырех – видны пулевые ранения в голову. По предварительным оценкам экспертов, в жертв целились не в упор. Во время раскопок нашли также вещи убитых – обувь, расческу, пуговицы.

Антрополог Института археологии Национальной академии наук Ольга Минейко пояснила, что расположение останков аккуратное, что свидетельствует, что их не бросали в суматохе и хаотично в ямы.

"Человеческие останки, которые мы обнаружили, с согнутыми руками и ногами, что свидетельствует о сроке захоронения до трех дней после расстрела", - сказала ученая.

Она также рассказала, что дальнейшие исследования помог установить, как заключенные питались, какого роста были, какого телосложения, чем занимались до заключения, этническую принадлежность.

Минейко также сообщила, что есть архивные документы и фото, сделанные немецкими солдатами. Немцы и проводили захоронения расстрелянных. Судя по фото, захоронения были в двух местах, второе – пока не найдено.

15 мая сообщалось, что итальянские археологи нашли тайную комнату во дворце римского императора Нерона.

Читайте также: Аннексия Крыма. Археологи РФ присвоили миллионы крымских артефактов - МинВОТ

Отправить:
Распечатать:
Теги: нквд, расстрелы
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости


Последние новости
Популярное
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 