В Украине новый рекорд вакцинации от коронавируса: впервые привили более 300 000 человек

Вчера в Украине был установлен рекорд по вакцинации от коронавируса. Впервые за сутки вакцинировали от COVID-19 более 300 000 человек, передает пресс-служба Минздрава.

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За сутки прививки от коронавируса получили 317 209 человек: 232 698 из них – первую дозу, 84 511 – вторую. Использовались такие вакцины:

Comirnaty (Pfizer / BioNTech) – 140 125 вакцинированных;

CoronaVac (Sinovac) – 119 071;

AstraZeneca / Oxford – 58 013.

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С начала кампании по иммунизации в Украине вакцинировали от коронавируса хотя бы одной дозой 10 022 976 человек. Две дозы получили 7 377 032 жителей. Разбивка по вакцинам:

Comirnaty (Pfizer / BioNTech) – 4 155 362 вакцинированных;

CoronaVac (Sinovac) – 2 952 715;

AstraZeneca / Oxford – 1 304 992;

Spikevax (Moderna) – 1 102 042;

Covishield (произведенная в Индии AstraZeneca / Oxford) – 487 187;

Janssen (Johnson&Johnson) – 20 680.

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Марк Сировой

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