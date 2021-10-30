В Украине новый рекорд вакцинации от коронавируса: впервые привили более 300 000 человек
Вчера в Украине был установлен рекорд по вакцинации от коронавируса. Впервые за сутки вакцинировали от COVID-19 более 300 000 человек, передает пресс-служба Минздрава.
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За сутки прививки от коронавируса получили 317 209 человек: 232 698 из них – первую дозу, 84 511 – вторую. Использовались такие вакцины:
Comirnaty (Pfizer / BioNTech) – 140 125 вакцинированных;
CoronaVac (Sinovac) – 119 071;
AstraZeneca / Oxford – 58 013.
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С начала кампании по иммунизации в Украине вакцинировали от коронавируса хотя бы одной дозой 10 022 976 человек. Две дозы получили 7 377 032 жителей. Разбивка по вакцинам:
Comirnaty (Pfizer / BioNTech) – 4 155 362 вакцинированных;
CoronaVac (Sinovac) – 2 952 715;
AstraZeneca / Oxford – 1 304 992;
Spikevax (Moderna) – 1 102 042;
Covishield (произведенная в Индии AstraZeneca / Oxford) – 487 187;
Janssen (Johnson&Johnson) – 20 680.
- С прошлой недели красная зона карантина действует в Сумской, Херсонской, Одесской, Запорожской, Днепропетровской, Донецкой, Николаевской и Ровенской областях. Сегодня красную зону введут еще в семи областях.
- 1 ноября Киев переходит в красную зону карантина. Ограничения в столице будут жестче, чем в других красных зонах. Например, COVID-сертификат или негативный ПЦР-тест нужны будут для проезда в транспорте.
- С прошлой недели украинцы начали массово вакцинироваться на фоне рекордной заболеваемости и смертности от коронавируса, ограничений для людей без COVID-сертификатов в красных зонах карантина и сфере межобластных перевозок.
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