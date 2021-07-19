В Украине выявили под 200 заболевших COVID-19 за воскресенье: в пяти областях – ни одного
За прошедшие сутки в Украине выявили 182 новых заболевших коронавирусом (днем ранее – 299), больше всего новых пациентов с COVID-19 – в Киеве (82), Одесской (18), Житомирской (18), Киевской (12) и Харьковской (10) областях. Ни одного нового заболевшего коронавирусом не выявили в Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковский, Хмельницкой и Черниговской областях, сообщает пресс-служба Минздрава.
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За сутки в Украине умерли пятеро больных коронавирусом (днем ранее – восемь), 187 пациентов с COVID-19 выздоровели (241), 307 – были госпитализированы (382).
Было сделано 16 970 тестов на коронавирус (26 082): методом ПЦР – 9587 (13 429), ИФА – 1613 (3158), экспресс-тестов – 5770 (9495).
Всего на утро 19 июля в Украине выявили 2 244 677 заболевших COVID-19, 2 181 385 инфицированных выздоровели, 52 731 – умерли.
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Динамика эпидемии коронавируса в Киеве и областях:
Киев – 82 новых больных COVID-19 в сутки (днем ранее – 43);
Винницкая область – 2 (19)
Волынская – 1 (4)
Днепропетровская – 7 (50);
Донецкая – 2 (13);
Житомирская – 18 (11);
Киевская – 12 (17);
Кировоградская – 1 (2);
Луганская – 1 (1);
Львовская – 3 (8);
Николаевская – 6 (9);
Одесская – 18 (35);
Полтавская – 2 (6);
Ровенская – 2 (3);
Сумская – 3 (17);
Тернопольская – 3 (1);
Харьковская – 10 (11);
Херсонская – 2 (15);
Черкасская – 5 (8);
Черновицкая – 2 (5).
Нет данных с временно оккупированного Крыма и части Донбасса.
- Штамм дельта коронавируса есть в Украине, в ближайшие месяц-два он вытеснит остальные штаммы, говорит глава Минздрава Виктор Ляшко. По его словам, для подготовки необходимо вакцинировать максимальное количество людей, а лучшая вакцина – та, которая введена в организм.
- В ВОЗ говорят, что из-за дельта-штамма коронавируса мир находится на раннем этапе новой волны пандемии COVID-19.
- СНБО анонсировал более жесткие меры из-за дельта-штамма коронавируса.
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