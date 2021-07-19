В Украине выявили под 200 заболевших COVID-19 за воскресенье: в пяти областях – ни одного

За прошедшие сутки в Украине выявили 182 новых заболевших коронавирусом (днем ранее – 299), больше всего новых пациентов с COVID-19 – в Киеве (82), Одесской (18), Житомирской (18), Киевской (12) и Харьковской (10) областях. Ни одного нового заболевшего коронавирусом не выявили в Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковский, Хмельницкой и Черниговской областях, сообщает пресс-служба Минздрава.

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За сутки в Украине умерли пятеро больных коронавирусом (днем ранее – восемь), 187 пациентов с COVID-19 выздоровели (241), 307 – были госпитализированы (382).

Было сделано 16 970 тестов на коронавирус (26 082): методом ПЦР – 9587 (13 429), ИФА – 1613 (3158), экспресс-тестов – 5770 (9495).

Всего на утро 19 июля в Украине выявили 2 244 677 заболевших COVID-19, 2 181 385 инфицированных выздоровели, 52 731 – умерли.

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Динамика эпидемии коронавируса в Киеве и областях:

Киев – 82 новых больных COVID-19 в сутки (днем ранее – 43);

Винницкая область – 2 (19)

Волынская – 1 (4)

Днепропетровская – 7 (50);

Донецкая – 2 (13);

Житомирская – 18 (11);

Киевская – 12 (17);

Кировоградская – 1 (2);

Луганская – 1 (1);

Львовская – 3 (8);

Николаевская – 6 (9);

Одесская – 18 (35);

Полтавская – 2 (6);

Ровенская – 2 (3);

Сумская – 3 (17);

Тернопольская – 3 (1);

Харьковская – 10 (11);

Херсонская – 2 (15);

Черкасская – 5 (8);

Черновицкая – 2 (5).

Нет данных с временно оккупированного Крыма и части Донбасса.

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Марк Сировой

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