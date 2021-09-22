В Украине под 7000 новых заболевших COVID-19: лидер – Харьковская область, Киев – в топ-5

Вчера, 21 сентября, в Украине выявили 6754 заболевших коронавирусом (днем ранее – 5159), больше всего новых пациентов с COVID-19 – в Харьковской (774), Днепропетровской (556), Донецкой (460) областях, Киеве (456), Львовской (449) и Одесской (442) областях, сообщает пресс-служба Минздрава.

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За сутки в Украине умерли 105 больных коронавирусом (днем ранее – 137), выздоровели 2095 инфицированных (2156), были госпитализированы – 2175 (1086).

По всей стране сделали 82 243 теста на COVID-19 (63 973): методом ПЦР – 36 642 (30 563), ИФА – 11 347 (7718), экспресс-тестов – 34 254 (25 692).

На утро 22 сентября в Украине всего зафиксировали 2 362 559 заболевших коронавирусом: умер 55 161 больной COVID-19, выздоровели 2 235 668 пациентов.

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Заболеваемость коронавирусом в Киеве и областях:

Киев – 456 больных COVID-19 за сутки (днем ранее – 399);

Винницкая область – 100 (77);

Волынская – 137 (134);

Днепропетровская – 556 (422);

Донецкая – 460 (346);

Житомирская – 179 (82);

Закарпатская – 49 (79);

Запорожская – 305 (202);

Ивано-Франковская – 192 (96);

Киевская – 219 (236);

Кировоградская – 45 (15);

Луганская – 295 (346);

Львовская – 449 (518);

Николаевская – 150 (61);

Одесская – 442 (419);

Полтавская – 134 (163);

Ровенская – 248 (207);

Сумская – 207 (139);

Тернопольская – 145 (86);

Харьковская – 774 (486);

Херсонская – 302 (72);

Хмельницкая – 345 (139);

Черкасская – 234 (162);

Черновицкая – 298 (212);

Черниговская – 33 (61).

Нет данных с временно оккупированного Крыма и части Донбасса.

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Марк Сировой

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