В Украине появилась интерактивная карта безопасности на дорогах
По данным Мининфраструктуры, каждый может следить на интерактивной карте за улучшением безопасности дорожного движения в регионе
На сервисе открытых данных транспортной отрасли создали новый раздел, который содержит актуальную информацию по улучшению безопасности дорожного движения в разных областях Украины. Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий, передает пресс-служба ведомства.
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В новом разделе "Повышение безопасности дорожного движения" на транспортном портале появилась интерактивная карта Украины с обозначением всех объектов инфраструктуры, которые введены для повышения безопасности дорожного движения. Кроме этого, есть данные об исполнителях и статус этих объектов.
"Чтобы каждый мог следить за улучшением безопасности дорожного движения в своем регионе, мы запустили отдельный раздел на сервисе открытых данных транспортной отрасли", - отметил Криклий.
По его словам, речь идет о строительстве современных и безопасных пешеходных переходов и кольцевых развязок, установления автономного освещения для улучшения видимости вечером, обустройстве светофоров.
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