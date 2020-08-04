В Украине появилась интерактивная карта безопасности на дорогах

По данным Мининфраструктуры, каждый может следить на интерактивной карте за улучшением безопасности дорожного движения в регионе

На сервисе открытых данных транспортной отрасли создали новый раздел, который содержит актуальную информацию по улучшению безопасности дорожного движения в разных областях Украины. Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий, передает пресс-служба ведомства.

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В новом разделе "Повышение безопасности дорожного движения" на транспортном портале появилась интерактивная карта Украины с обозначением всех объектов инфраструктуры, которые введены для повышения безопасности дорожного движения. Кроме этого, есть данные об исполнителях и статус этих объектов.

"Чтобы каждый мог следить за улучшением безопасности дорожного движения в своем регионе, мы запустили отдельный раздел на сервисе открытых данных транспортной отрасли", - отметил Криклий.

По его словам, речь идет о строительстве современных и безопасных пешеходных переходов и кольцевых развязок, установления автономного освещения для улучшения видимости вечером, обустройстве светофоров.

1 июня в Украине с 00:00 заработала система автофиксации нарушений правил дорожного движения.

11 июня глава МВД Арсен Аваков сообщил, что за десять суток работы системы автофиксации нарушений скоростного режима в Киеве и Киевской области количество нарушений снизилось вдвое, оплачено 7399 штрафов, на счет Госказначейства зачислено 1 431 000 грн.

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Арина Толина

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