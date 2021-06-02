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В Украине снова более 2000 новых заболевших COVID-19: в лидерах – Киев и четыре области

02.06.2021, 08:18
В Украине снова более 2000 новых заболевших COVID-19: в лидерах – Киев и четыре области - Фото
Иллюстративное фото - Depositphotos.com

За сутки 1 июня в Украине выявили 2205 новых заболевших коронавирусом (днем ранее – 2137), больше всего новых случаев COVID-19 – в Киеве (473). Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

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Также в лидерах по заболеваемости коронавирусом – Киевская (178 случаев COVID-19 за сутки), Харьковская (139), Запорожская (124) и Донецкая (112) области.

За сутки в Украине умерли 158 больных коронавирусом (днем ранее – 163), выздоровели – 9405 (12 085), были госпитализированы – 1262 (579).

Сделано 64 876 тестов (51 964): методом ПЦР – 27 936 (26 468), ИФА – 11 348 (11 271), экспресс-тестов на антиген – 25 592 (14 225).

За время эпидемии в Украине зафиксировали 2 206 836 заболевшего коронавирусом: умерли 50 857 заразившихся, выздоровели – 2 062 572.

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Марк Сировой
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коронавирус Украина COVID-19 киев области
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