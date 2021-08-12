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В Украине три ночи подряд будет видно пик метеорного потока Персеиды – когда смотреть

Цей матеріал також доступний українською
12.08.2021, 10:30
В Украине три ночи подряд будет видно пик метеорного потока Персеиды – когда смотреть - Фото
Иллюстративное фото - Depositphotos.com

В ближайшие три ночи на темном небе из Украины можно будет наблюдать пик метеорного потока Персеиды. Об этом сообщает Национальная академия наук в Facebook.

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Как отмечается, пик метеорного потока приходится на ночи 12, 13 и 14 августа. Главный научный сотрудник астрономической обсерватории НАН Александр Велесь в эфире Сніданок на 1+1 уточнил, что официально пик придется на ночь с 12 на 13 августа.

Однако, по его словам, в любую ночь с 12 по 14 августа можно смело идти в темное место, удобно устраиваться и наблюдать до 50-60 метеоров.

Астроном также дал несколько советов по выбору лучшего места для наблюдения за метеорами:

– оно должно быть вдали от городского света и дорог;

– небо не должны перекрывать другие объекты, например, деревья;

– небо должно быть темным, показатель – видно невооруженным глазом Млечный путь;

– желательно принять горизонтальное положение.

Велесь добавил, что за метеорами можно будет наблюдать и после 14 августа, практически до конца месяца. Однако поток Персеиды будет уже не настолько активным – около 10 метеоров в час, а не 50-60.

Астроном также отметил, что следующий активный метеорный поток будет в декабре. Он называется Геминиды и будет активнее (100 метеоров в час) августовских Персеид. Однако погодные условия для наблюдения за декабрьским потоком не настолько благоприятны как летом.

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Марк Сировой
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Персеиды метеорный поток космос метеор
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