Эпидемия | В Украине выявили "лишь" 4385 новых случаев заболевания коронавирусов
Вчера, 27 декабря, в Украине выявили 4385 новых инфицированных/заболевших коронавирусной инфекцией (6113 днем ранее). В скобках здесь и далее по тексту – данные за предыдущие сутки. Такую информацию опубликовал в Facebook министр здравоохранения Максим Степанов.
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Следует учитывать, что у большинства заразившихся, которые переболеют с симптомами, они появляются примерно на пятый-шестой день, и потому текущие данные – это, по большому счету, данные о тех, кто инфицировался около недели назад. Также нужно учитывать, что на выходных традиционно меньше делают тестов и проверяют их, поэтому цифры выявляемости значительно меньше среднего по будням, и по ним нельзя судить о "затухании" эпидемии или что заболевать "стало меньше".
Среди заболевших 196 (277) детей и 141 (153) медик. Госпитализировали 1588 (1674) пациентов. Скончались 75 больных (72). Выздоровел 7191 (6621) человек.
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За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (851), Запорожской (472), Николаевской (347), Днепропетровской (303) и Киевской (283) областях.
Официально за 27 декабря сделано 15 332 теста (24 978). Из них по методу ПЦР, который выявляет больных, – 12 225 (19 543), по методу ИФА, выявляющем как больных, так и недавно переболевших, – 3107 (5435).
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За все время эпидемии в Украине зарегистрировано уже 1 030 374 инфицированных/больных. 665 729 из них выздоровели, 17 849 – умерли.
Новость дополняется данными по регионам...
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