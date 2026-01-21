В Запорожье офицера заманили на "свидание" и пытались убить: киллер задержан, фото

Спецслужбы РФ создали фейковый профиль девушки на сайте знакомств и заманили военного на "свидание", где его ждал киллер

Задержанный (Фото: СБУ)

Полиция вместе со Службой безопасности Украины разоблачили мужчину, который по заказу России, пытался убить офицера Вооруженных Сил Украины. Он притворился девушкой и заманил военного на "свидание", сообщили в полиция и в СБУ.

События происходили в прифронтовом Запорожье. 23-летний командир взвода воинской части проходил реабилитацию после ранения на передовой.

Как установило расследование, сначала российские спецслужбисты заманили украинского защитника в городскую промзону под видом "свидания". На место встречи должна была прийти девушка, с которой тот познакомился на профильном сайте.

Однако, вместо нее в промзоне появился мужчина в балаклаве. Он напал на военного со спины и шесть раз ударил его ножом в область шеи, грудной клетки, живота и правой ноги. По данным полиции, нападавший убежал, когда испугался физического сопротивления офицера и его криков о помощи.

Пострадавшего госпитализировали в реанимацию – сейчас он в тяжелом состоянии.

Полицейские опросили свидетелей, отследили записи с камер видеонаблюдения, привлекли криминалистов и кинологов. Служебный пес Пиксель неподалеку от места нападения обнаружил нож со следами крови, который оказался орудием преступления, сообщили в полиции.

В течение нескольких часов после покушения сотрудники СБУ разыскали нападавшего и задержали его у родственников, где он пытался "залечь на дно". Им оказался 25-летний местный безработный, который, по данным следствия, действовал по заказу ФСБ – у него обнаружили телефон и планшет, через которые тот общался.

В СБУ отметили, что после "тестовых" поджогов в городе россияне поручили мужчине убить офицера ВСУ. Адрес запланированного покушения он получил от куратора из РФ. А чтобы заманить военного в нужное место, то российская спецслужба создала на сайте знакомств фейковый аккаунт девушки, которая якобы и пригласила его на встречу.

Также правоохранители обнаружили в мусорнике наиболее запятнанные кровью штаны и перчатки, которые фигурант сложил в рюкзак и выбросил, чтобы избавиться от доказательств нападения.

Следователи сообщили задержанному о подозрении в законченном покушении на умышленное убийство. Сейчас он находится под стражей, фигурнату может грозить пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Нож нападавшего (Фото: СБУ)