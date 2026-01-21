У Запоріжжі офіцера заманили на "побачення" та намагалися вбити: кілер затриманий, фото
Поліція разом зі Службою безпеки України викрили чоловіка, який на замовлення Росії, намагався вбити офіцера Збройних Сил України. Він прикинувся дівчиною та заманив військового на "побачення", повідомили в поліції та в СБУ.
Події відбувалися у прифронтовому Запоріжжі. 23-річний командир взводу військової частини проходив реабілітацію після поранення на передовій.
Як встановило розслідування, спочатку російські спецслужбісти заманили українського захисника у міську промзону під виглядом "побачення". На місце зустрічі мала прийти дівчина, з якою той познайомився на профільному сайті.
Однак, замість неї у промзоні з’явився чоловік у балаклаві. Він напав на військового зі спини і шість разів ударив його ножем в ділянку шиї, грудної клітини, живота та правої ноги. За даними поліції, нападник втік, коли злякався фізичного опору офіцера та його криків про допомогу.
Постраждалого госпіталізували до реанімації – наразі він у важкому стані.
Поліцейські опитали свідків, відстежили записи з камер відеоспостереження, залучили криміналістів та кінологів. Службовий пес Піксель неподалік від місця нападу виявив ніж зі слідами крові, який виявився знаряддям злочину, повідомили в поліції.
Протягом декількох годин після замаху співробітники СБУ розшукали нападника і затримали його у родичів, де він намагався "залягти на дно". Ним виявився 25-річний місцевий безробітний, який, за даними слідства, діяв на замовлення ФСБ – у нього виявили телефон і планшет через які той спілкувався.
В СБУ зазначили, що після "тестових" підпалів у місті росіяни доручили чоловіку вбити офіцера ЗСУ. Адресу запланованого замаху він отримав від куратора з РФ. А щоб заманити військового в потрібне місце, то російська спецслужба створила на сайті знайомств фейковий акаунт дівчини, яка нібито і запросила його на зустріч.
Також правоохоронці виявили у смітнику найбільш заплямовані кров’ю штани й рукавички, які фігурант склав у рюкзак та викинув, щоб позбавитися доказів нападу.
Слідчі повідомили затриманому про підозру в закінченому замаху на умисне вбивство. Наразі він перебуває під вартою, фігурнату може загрожувати довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.
- 4 грудня 2025 року у Львові смертельно поранили ножем військового ТЦК. Правоохоронці нападника затримали.
- 4 січня 2025 року в Києві підірвали авто нацгвардійця в Оболонському районі – це кваліфікували як теракт. Згодом СБУ заявила про затримання жінки, яка і влаштувала підрив.
- 13 січня у Львові чоловік штрикнув ножем військового ТЦК і втік. Йому оголосили підозру.
Коментарі (0)