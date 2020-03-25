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Вчера из Украины вылетели четыре тысячи человек - Аваков

Вчера из Украины вылетели четыре тысячи человек - Аваков - Фото
Аэропорт Борисполь (Фото: kbp.aero)
25.03.2020, 22:08

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что вчера из Украины вылетели четыре тысячи человек, некоторые из которых захотят вернуться

Глава МВД Арсен Аваков заявил, что 24 марта из Украины вылетели четыре тысячи человек. Согласно распоряжению Кабмина, с 17 марта регулярное пассажирское, в том числе авиационное, сообщение должно быть прекращено.

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"Я почему отношусь с большим раздражением к такому потоку наших граждан, которые туда-сюда летают. Потому что за вчерашний день мы приняли 20 000 человек, если не ошибаюсь, а четыре тысячи человек вылетели. С тем, чтобы через неделю заорать: ой-ой-ой, мы тут застряли в Майами на пляже, а теперь везите нас назад", - сказал Аваков.

По его словам, "в какой-то момент, чтобы обеспечить безопасность миллионов, мы ограничим комфорт тысяч".

"Сейчас еще два дня дано. Съезжайтесь, дорогие мои, а после этого давайте так: ты сидишь где-нибудь на Цейлоне в хорошей хижине, ну тогда посиди еще, раз ты так решил", - сказал министр.

  • 14 марта Кабмин распорядился временно закрыть с 00:00 17 марта по 3 апреля пункты пропуска через государственную границу для международного регулярного пассажирского сообщения (за исключением ряда категорий граждан).
  • По состоянию на 20:00 25 марта, в Украину при содействии дипломатических учреждений вернулись 82 804 человека. 

Ребрина Вадим
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