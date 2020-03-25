Вчера из Украины вылетели четыре тысячи человек - Аваков

Аэропорт Борисполь (Фото: kbp.aero)

Глава МВД Арсен Аваков заявил, что 24 марта из Украины вылетели четыре тысячи человек. Согласно распоряжению Кабмина, с 17 марта регулярное пассажирское, в том числе авиационное, сообщение должно быть прекращено.

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"Я почему отношусь с большим раздражением к такому потоку наших граждан, которые туда-сюда летают. Потому что за вчерашний день мы приняли 20 000 человек, если не ошибаюсь, а четыре тысячи человек вылетели. С тем, чтобы через неделю заорать: ой-ой-ой, мы тут застряли в Майами на пляже, а теперь везите нас назад", - сказал Аваков.

По его словам, "в какой-то момент, чтобы обеспечить безопасность миллионов, мы ограничим комфорт тысяч".

"Сейчас еще два дня дано. Съезжайтесь, дорогие мои, а после этого давайте так: ты сидишь где-нибудь на Цейлоне в хорошей хижине, ну тогда посиди еще, раз ты так решил", - сказал министр.

14 марта Кабмин распорядился временно закрыть с 00:00 17 марта по 3 апреля пункты пропуска через государственную границу для международного регулярного пассажирского сообщения (за исключением ряда категорий граждан).

По состоянию на 20:00 25 марта, в Украину при содействии дипломатических учреждений вернулись 82 804 человека.