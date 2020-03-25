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"Вирус паники". Как уберечь психику во время эпидемии: рекомендации МОЗ

"Вирус паники". Как уберечь психику во время эпидемии: рекомендации МОЗ - Фото
Коронавирус, карантин (фото - pixabay)
25.03.2020, 16:29

Минздрав дал советы, как бороться с "вирусом паники" на фоне эпидемии коронавируса и сохранить ментальное здоровье во время карантина

Министерство здравохранения описало несколько проблем с психологическим состоянием, которые могут возникать во время эпидемии коронавируса и карантина, а также рассказало, как их преодолевать.

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Проблема 1: страх общения, замкнутость. Выход – кооперироваться с людьми в небольшие группы и проводить с ними время онлайн. Например, обсуждать книги, фильмы, настольные игры.

Проблема 2: депрессия из-за низкой активности на карантине. Выход – заниматься спортом дома, найти новое хобби, заняться самосовершенствованием.

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Проблема 3: постоянный поиск в Интернете симптомов и проецирование их на себя. Выход – интересоваться информацией лишь у специалистов, изучить статистику и реально оценивать свои риски. Также важно не заниматься самолечением, соблюдать гигиену рук и самоизолироваться.

Проблема 4: постоянное полонение запасов еды. В МОЗ заверяют, что товарного дефицита не будет, разговоры о нем в ведомстве называют спекуляцией сознанием людей. Минздрав отмечает, что важно критически относится к информации из СМИ.

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Марк Сировой
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