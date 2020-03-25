"Вирус паники". Как уберечь психику во время эпидемии: рекомендации МОЗ

Коронавирус, карантин (фото - pixabay)

Министерство здравохранения описало несколько проблем с психологическим состоянием, которые могут возникать во время эпидемии коронавируса и карантина, а также рассказало, как их преодолевать.

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Проблема 1: страх общения, замкнутость. Выход – кооперироваться с людьми в небольшие группы и проводить с ними время онлайн. Например, обсуждать книги, фильмы, настольные игры.

Проблема 2: депрессия из-за низкой активности на карантине. Выход – заниматься спортом дома, найти новое хобби, заняться самосовершенствованием.

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Проблема 3: постоянный поиск в Интернете симптомов и проецирование их на себя. Выход – интересоваться информацией лишь у специалистов, изучить статистику и реально оценивать свои риски. Также важно не заниматься самолечением, соблюдать гигиену рук и самоизолироваться.

Проблема 4: постоянное полонение запасов еды. В МОЗ заверяют, что товарного дефицита не будет, разговоры о нем в ведомстве называют спекуляцией сознанием людей. Минздрав отмечает, что важно критически относится к информации из СМИ.

Сегодня Кабмин ввел режим чрезвычайной ситуации по всей стране и продлил карантин до 24 апреля. В Украине - 113 случаев заражения , четверо пациентов погибли.

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