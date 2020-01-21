Выгорание связано с опасным нарушением сердечного ритма - ученые

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Американские ученые провели исследование и выяснили, что эмоциональное выгорание имеет роль в формировании мерцательной аритмии, которая приводит к менее эффективной работе сердца, существенно повышающей риск инфарктов и инсультов со смертельным исходом. Об этом сообщает Naked Science.

В исследовании приняло участие более 11 000 испытуемых, которым задавали вопросы об эмоциональном истощении, частом гневе, употреблении антидепрессантов и уровне социальной поддержки. После их состояние отслеживали около 25 лет, проверяя на наличие или отсутствие мерцательной аритмии.

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Риск развития этого заболевания был на 20% выше у тех участников, которые показывали наивысший уровень выгорания. Ученые отмечают, что необходимы дальнейшие исследования для более точного определения механизмов обнаруженной связи, однако их работа подчеркивает высокую разрушительность эмоционального выгорания.

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