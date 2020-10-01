Высокая заболеваемость COVID-19 сохраняется во всех областях, кроме Кировоградской – МОЗ
В восьми регионах больницы для пациентов с COVID-19 или подозрением заполнены более чем на 50% в течение пяти дней
Только Кировоградская область соответствует всем индикаторным показателям Министерства здравоохранения по ситуации с коронавирусом, в остальных регионах наблюдается широкое распространение заболевания. Об этом говорят данные, опубликованные на сайте МОЗ.
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На 1 октября во всех областях проводится достаточное число тестов.
В Киеве, Винницкой, Донецкой, Луганской, Одесской, Ровенской, Харьковской и Хмельницкой областях наблюдается высокая загруженность больниц для пациентов с коронавирусом: более 50% в течение последних пяти дней. Также второй день подряд этот показатель превышен в целом по Украине и составляет 50,8%.
Заболеваемость за две недели на 100 000 населения превышает пороговый уровень 40 во всех регионах, кроме Кировоградской области (19,0). Самый высокий показатель заболеваемости – в Тернопольской области: 325,6. Высокая заболеваемость наблюдается также в Черновицкой (218,4) и Харьковской (196,8) областях. В целом по Украине – 122,8.
Показатели по областям:
- До ноября в Украине продлен адаптивный карантин. Ужесточены ограничения в регионах "зеленой зоны".
- Премьер Денис Шмыгаль заверил, что возвращения к жесткому карантину не будет в любом случае.
- За сутки в Украине выявлены 4069 заболевших коронавирусом.
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