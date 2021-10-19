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Закрывается один из пунктов пропуска в оккупированный Крым

Цей матеріал також доступний українською
19.10.2021, 09:31
Закрывается один из пунктов пропуска в оккупированный Крым - Фото
КПВВ в Крыму (Фото: ГПСУ)

Пункт пропуска "Чаплынка" на админгранице с Крымом прекращает работу. С завтрашнего дня законно попасть на временно оккупированный Россией полуостров можно будет только через "Чонгар" и "Каланчак". Об этом сообщает в Facebook Херсонский погранотряд Госпогранслужбы.

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В ночь на 19 октября прекращается пропуск людей и транспорта через контрольный пункт въезда-выезда "Чаплынка".

Закрыть пункт распорядились в Херсонской облгосадминистрации, согласовав это с Министерством по реинтеграции временно оккупированных территорий.

Пересечь админграницу с Крымом теперь можно через пункты "Чонгар" и "Каланчак", которые продолжают работать в штатном режиме.

  • Ранее пункт "Чаплынка" не работал до 15 сентября из-за проведения ремонтных работ.
  • 15 октября на заседании Совета национальной безопасности и обороны решили ввести санкции против 237 человек, которые принимали участие в организации "выборов" в российскую Госдуму в Крыму и на Донбассе.

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Виктория Найдёнова
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Чаплынка Крым оккупация
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