Зеленский подписал закон о гарантированных отпусках для военных
Президент Украины Владимир Зеленский 21 августа подписал закон о том, что №13235 о предоставлении военным гарантированного отпуска. Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Павел Палиса.
Закон гарантирует, что военный сможет получить 15 дней из 30 ежегодного основного отпуска. Остальная половина будет предоставляться в зависимости от возможностей в подразделении.
Также документ гарантирует предоставление участникам боевых действий дополнительных 14 дней отпуска, которые были неактивными во время военного положения. Кроме этого, военные-контрактники в возрасте 18-24 года, которые не имеют высшего образования и учатся, будут иметь право на отпуск для сдачи экзаменов.
"Напомню, что закон вступает в силу через один месяц со дня его опубликования", – отметил Палиса.
- 1 июля президент Владимир Зеленский подписал закон, гарантирующий военнослужащим выплату денежной компенсации за все неиспользованные дни отпуска в случае увольнения со службы.
- 31 июля Верховная Рада проголосовала за законопроект № 13235. В документе сказано, что военный может отказаться от обязательных 15 суток отпуска только по собственному желанию.
- В тот же день в Офисе президента объяснили принятые изменения по поводу отпусков для военных.
Комментарии (0)