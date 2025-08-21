Зеленский подписал закон о гарантированных отпусках для военных

Закон вступит в силу через месяц после подписания

Павел Палиса (Фото: facebook.com/Pavlo.Palisa)

Президент Украины Владимир Зеленский 21 августа подписал закон о том, что №13235 о предоставлении военным гарантированного отпуска. Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Павел Палиса.

Закон гарантирует, что военный сможет получить 15 дней из 30 ежегодного основного отпуска. Остальная половина будет предоставляться в зависимости от возможностей в подразделении.

Также документ гарантирует предоставление участникам боевых действий дополнительных 14 дней отпуска, которые были неактивными во время военного положения. Кроме этого, военные-контрактники в возрасте 18-24 года, которые не имеют высшего образования и учатся, будут иметь право на отпуск для сдачи экзаменов.

"Напомню, что закон вступает в силу через один месяц со дня его опубликования", – отметил Палиса.