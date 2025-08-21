Зеленський підписав закон про гарантовані відпустки для військових
Президент України Володимир Зеленський 21 серпня підписав закон №13235 про надання військовим гарантованої відпустки. Про це повідомив заступник голови Офісу президента Павло Паліса.
Закон гарантує, що військовий зможе отримати 15 днів з 30 щорічної основної відпустки. Інша половина буде надаватися залежно від можливостей у підрозділі.
Також документ гарантує надання учасникам бойових дій додаткових 14 днів відпустки, що були неактивними під час воєнного стану. Окрім цього, військові-контрактники віком 18-24 роки, які не мають вищої освіти та навчаються, матимуть право на відпустку для складання іспитів.
"Нагадаю, що закон набирає чинності через один місяць з дня його опублікування", – зазначив Паліса.
- 1 липня президент Володимир Зеленський підписав закон, що гарантує військовослужбовцям виплату грошової компенсації за всі невикористані дні відпустки у разі звільнення зі служби.
- 31 липня Верховна Рада проголосувала за законопроєкт № 13235. У документі зазначено, що військовий може відмовитися від обов'язкових 15 діб відпустки лише за власним бажанням.
- Того ж дня в Офісі президента пояснили зміни щодо відпусток для військових.
