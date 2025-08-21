Зеленський підписав закон про гарантовані відпустки для військових

Закон набуде чинності через місяць після підписання

Павло Паліса (Фото: facebook.com/Pavlo.Palisa)

Президент України Володимир Зеленський 21 серпня підписав закон №13235 про надання військовим гарантованої відпустки. Про це повідомив заступник голови Офісу президента Павло Паліса.

Закон гарантує, що військовий зможе отримати 15 днів з 30 щорічної основної відпустки. Інша половина буде надаватися залежно від можливостей у підрозділі.

Також документ гарантує надання учасникам бойових дій додаткових 14 днів відпустки, що були неактивними під час воєнного стану. Окрім цього, військові-контрактники віком 18-24 роки, які не мають вищої освіти та навчаються, матимуть право на відпустку для складання іспитів.

"Нагадаю, що закон набирає чинності через один місяць з дня його опублікування", – зазначив Паліса.