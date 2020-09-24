Зеленский заявил, что в Украине уже наступила вторая волна эпидемии COVID-19

Президент отметил, что власти не могут рисковать гражданами и иностранцами, которые приезжают в страну

Президент Владимир Зеленский считает, что темпы прироста больных, которые наблюдаются сейчас в Украине, свидетельствуют о второй волне эпидемии коронавируса. Об этом он заявил во время брифинга с президентом Словакии Зузаной Чапутовой.

Присоединяйтесь к Instagram Liga.net - здесь только то, о чем вы не можете не знать

Президент отметил, что во время первой волны эпидемии весной, в стране наблюдалось от 100 до 300 заболевших за сутки. Сейчас же фиксируется больше 3000 заболевших в день.

По его словам, власти не могут рисковать как гражданами Украины, так и иностранцами, которые приезжают в страну. Поэтому Зеленский считает, что решение о запрете на въезд для иностранцев является правильным.

Читайте также: На полный карантин Украина может уйти и раньше 25 октября, и позже – Ляшко

Станислав Стороженко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.