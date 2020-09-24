Зеленский заявил, что в Украине уже наступила вторая волна эпидемии COVID-19
Президент отметил, что власти не могут рисковать гражданами и иностранцами, которые приезжают в страну
Президент Владимир Зеленский считает, что темпы прироста больных, которые наблюдаются сейчас в Украине, свидетельствуют о второй волне эпидемии коронавируса. Об этом он заявил во время брифинга с президентом Словакии Зузаной Чапутовой.
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Президент отметил, что во время первой волны эпидемии весной, в стране наблюдалось от 100 до 300 заболевших за сутки. Сейчас же фиксируется больше 3000 заболевших в день.
По его словам, власти не могут рисковать как гражданами Украины, так и иностранцами, которые приезжают в страну. Поэтому Зеленский считает, что решение о запрете на въезд для иностранцев является правильным.
- 11 августа министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что вторая волна коронавируса началась раньше прогнозов.
- 21 августа президент заявил, что в Украине очень опасная волна заболеваемости. По его словам, увеличение числа заболевших может "полностью остановить медицину и государство ничего не сможет сделать больше".
- За прошедшие сутки в Украине выявили 3372 новых заболевших коронавирусной инфекцией.
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