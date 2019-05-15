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15.05.2019, 19:27

Курсанты из Одессы пройдут три моря на польском паруснике: фото

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Курсанты из Одессы пройдут три моря на польском паруснике: фотоКурсанты из Одессы пройдут три моря на польском паруснике: фотоКурсанты из Одессы пройдут три моря на польском паруснике: фотоКурсанты из Одессы пройдут три моря на польском паруснике: фотоКурсанты из Одессы пройдут три моря на польском паруснике: фотоКурсанты из Одессы пройдут три моря на польском паруснике: фото
Курсанты из Одессы пройдут три моря на польском паруснике: фотоКурсанты из Одессы пройдут три моря на польском паруснике: фотоКурсанты из Одессы пройдут три моря на польском паруснике: фотоКурсанты из Одессы пройдут три моря на польском паруснике: фотоКурсанты из Одессы пройдут три моря на польском паруснике: фотоКурсанты из Одессы пройдут три моря на польском паруснике: фото
Курсанты из Одессы пройдут три моря на польском паруснике: фотоКурсанты из Одессы пройдут три моря на польском паруснике: фотоКурсанты из Одессы пройдут три моря на польском паруснике: фотоКурсанты из Одессы пройдут три моря на польском паруснике: фотоКурсанты из Одессы пройдут три моря на польском паруснике: фотоКурсанты из Одессы пройдут три моря на польском паруснике: фото

Вместе с польскими моряками украинские курсанты пересекут Балтийское, Южное и Средиземное моря

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Шесть курсантов Института Военно-морских сил Национального университета "Одесская морская академия" проходят практику на паруснике ВМС Польши. Их задача – пересечь три моря до 22 июня. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

На паруснике они находятся с польскими моряками. Сначала они пересекут Балтийское море, войдут в Южное море, затем пройдут вдоль берегов Франции и зайдут через Гибралтар в Средиземное море.

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Во время практики украинских курсантов будут обучать тактическому маневрированию, вместе со штурманами они разрабатывают курс корабля, учатся проходить сложные для судоходства морские районы, ориентироваться в море при помощи современных приборов, нести вахту на руле, исполнять обязанности сигнальщика, спасать людей, оказавшихся за бортом и прочему.

При обучении, как уточняется, используются документы и требования, по которым работают на кораблях стран-членов НАТО.

13 мая ракетный катер Прилуки ВМС Украины и корабль Echo Королевского военно-морского флота Великой Британии провели учения в акватории Черного моря вблизи Одессы. 

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Фото: пресс-служба Минобороны

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Теги: вмс, курсанты, польский парусник
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