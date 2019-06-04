Сегодня в Украине прошел флешмоб #letshelpbabusya: фоторепортаж

LIGA.net - информационный партнер фонда Let's help

Сегодня, 4 июня, в разных городах Украины прошел флешмоб #letshelpbabusya, организатор – международный благотворительный фонд Let’s help.

"100 волонтеров оплачивали покупки на кассах супермаркетов дедушкам и бабушка. Это уже четвертый флешмоб фонда. Сегодня он прошел в Киеве, Одессе, Чернигове, Черкассах, Житомире, Броварах и в других населенных пунктах, в общей сложности – 50 локаций", - говорится в сообщении пресс-службы фонда.

Цель флешмоба, говорят организаторы, привлечь внимание к угнетающей ситуации, в которой оказались пенсионеры. "Купить литр кефира или кусок обычного сыра – роскошь для одиноких пожилых людей… Этим флешмобом Let’s help пытается подать пример того, что помогать бабушкам и дедушкам просто – просто купить еду, ласково улыбнуться и пожелать крепкого здоровья", - отмечают организаторы акции.

15 мая фонд Let's help провел бесплатный концерт для 1800 пожилых людей.

Справка. МБФ Let's help входит в ГК ЛИГА и уже более 4-х лет заботится о жизни пожилых людей в Украине, реализуя программу Достойная старость. Одной из основных задач фонда является повышение ценности пожилого человека в обществе. Фонд систематически помогает бабушкам и дедушкам, проживающим в 83 гериатрических пансионатах в пяти областях Украины: Киевская, Черкасская, Львовская, Житомирская и Черниговская. Количество подопечных - более 3000 человек.