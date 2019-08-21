Шествие достоинства. Военные провели первую тренировку - фото

В Киеве во вторник прошла первая тренировка военнослужащих, которые примут участие в Шествии достоинства на Крещатике 24 августа. Об этом сообщает АрмияInform.

В праздничном шествии примут участие более 350 военных Сухопутных войск, Сил спецопераций, десантники, Военно-морские и воздушные силы, ветераны АТО и ООС в Донбассе. Отдельной "коробкой" пройдут ветераны АТО и ООС, имеющие боевые награды. Вместе с бойцами Сухопутных войск пройдут военнослужащие-женщины.

Ожидается, что прямо во время торжеств часть бойцов получат госнаграды. Так, двоих военных удостоят звания Героя Украины, еще несколько получат ордена Богдана Хмельницкого и За мужество.

Сводная тренировка всех участников Шествия достоинства состоится сегодня на взлетной полосе столичного завода Антонов.

Режиссерами шествия назначены бывший бизнес-партнер президента Владимира Зеленского - Алан Бадоев и Елена Коляденко.

15 июля президент Владимир Зеленский подписал указ о праздновании 28-й годовщины независимости Украины без военного парада. Это решение вызвало дискуссии в обществе.

подписал указ 10 августа у Зеленского показали программу празднования Дня независимости.

28-ю годовщину независимости Украина отпразднует 24 августа, днем ранее - День государственного флага.

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