Кошку снимали с моста шесть дней, она спустилась сама: видео

В Великобритании кошку на протяжении шести дней пытались снять с моста. В результате она спустилась сама и пошла домой. Об этом сообщают ITV News.
В прошлую пятницу кошка Хэтти вылезла на одну из секций железнодорожного моста, который соединяет города Плимут и Солтеш, и не стала спускаться.
Ее хозяйка Кристи Хоуден организовала спасательную операцию: пожарная служба пыталась снять животное, но безрезультатно.
Железнодорожная компания Network Rail планировала временно приостановить соединение, чтобы не пугать Хэтти, но через шесть дней кошка сама спустилась с моста и вернулась домой.
Ранее в США удалось спасти кошку, которая замерзла настолько, что покрылась кусками льда.
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Видео: ITV News