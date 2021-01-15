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Лучший бомбардир сборной Англии Уэйн Руни завершил карьеру игрока. Его лучшие голы – видео видео

15.01.2021, 17:25
Уэйн Руни (Фото - ЕРА)
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Футболист Уэйн Руни был назначен главным тренером английского клуба "Дерби Каунти", таким образом рекордсмен сборной Англии по количеству забитых голов завершил карьеру игрока. Об этом пишет The Guardian

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35-летний Руни исполнял обязанности главного тренера с ноября, будучи параллельно игроком команды. Теперь он получил контракт полноценный контракт на два с половиной года. 

Сообщается, что футболист доволен своим назначением. 

"Когда я вернулся в Соединенное Королевство, я был полностью потрясен потенциалом Дерби. Стадион, тренировочные поля, качество игрового персонала и молодые игроки, которые приходят сюда, и, конечно же, фанаты, которые остались преданными. Несмотря на другие предложения, я инстинктивно знал, что Дерби Каунти было местом для меня", – сказал футболист.

СПРАВКА. Руни занимает первое место в списке лучших бомбардиров "Манчестер Юнайтед" за всю историю, забив за команду 253 гола. Также занимает второе место в списке лучших бомбардиров Английской премьер-лиги за всю историю (208 голов), и является обладателем рекорда по наибольшему числу голов, забитых в АПЛ за один клуб (183 гола за "Манчестер Юнайтед"). Является лучшим бомбардиром в истории сборной Англии (53 гола), а также пятикратным чемпионом АПЛ, победителем Лиги чемпионов и Лиги Европы. 

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Станислав Стороженко
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