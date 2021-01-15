Футболист Уэйн Руни был назначен главным тренером английского клуба "Дерби Каунти", таким образом рекордсмен сборной Англии по количеству забитых голов завершил карьеру игрока. Об этом пишет The Guardian.
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35-летний Руни исполнял обязанности главного тренера с ноября, будучи параллельно игроком команды. Теперь он получил контракт полноценный контракт на два с половиной года.
Сообщается, что футболист доволен своим назначением.
"Когда я вернулся в Соединенное Королевство, я был полностью потрясен потенциалом Дерби. Стадион, тренировочные поля, качество игрового персонала и молодые игроки, которые приходят сюда, и, конечно же, фанаты, которые остались преданными. Несмотря на другие предложения, я инстинктивно знал, что Дерби Каунти было местом для меня", – сказал футболист.
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