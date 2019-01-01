"Мечты сбываются": Гройсман поздравил с Новым годом - видео

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поздравил украинский народ с Новым годом и Рождеством Христовым, пожелав соотечественникам согласия, мира и благополучия. Приветствие он опубликовал в Facebook.

"Новогодние праздники - особые для каждого из нас. Мы верим в то, что именно в этот период наши мечты сбываются. У каждого из нас есть личные желания, но есть и то, чего мы хотим все вместе. Мы мечтаем о благосостоянии и мире. Чтобы миллионы украинцев вернулись в свои дома в Донбассе, - сказал Гройсман. - Чтобы наши воины были снова дома. Чтобы в каждой семье было согласие".

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Он также пожелал, чтобы Новый год принес в дом каждого украинца тепло, добро и радость.

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Президент Петр Порошенко, поздравляя Украину и граждан страны с новым 2019 годом, отметил, что в уходящем году родилась автокефальная Православная церковь Украины и заверил соотечественников в оккупированных Крыму и районах Донбасса, что Украина вернется к ним с миром. "Самое трудное уже прошло, и худшее - тоже позади. Впереди - постепенный рост экономики и восстановления уровня жизни", - сказал президент.