В Греции зажгли огонь к зимней Олимпиаде-2026 – фото, видео

В среду, 26 ноября, в закрытом помещении в Древней Олимпии зажгли факел зимних Олимпийских игр 2026 года, которые состоятся в Италии. Об этом сообщило агентство Reuters.

Традиционная церемония, которая обычно проводится на стадионе, где зародились Игры в Древней Греции, и на которой актрисы выступают в роли жриц, зажигающих пламя от солнечных лучей с помощью параболического зеркала, была отменена досрочно из-за предупреждения о ливнях.

Поэтому церемония состоялась в помещении. Вместо шикарного представления, сотрудники археологического музея Олимпии провели скромное мероприятие, где показали видеозапись зажжения огня во время репетиции два дня назад на стадионе, после чего огонь внесли в музей для зажжения.

Фото: Dimitris Papaioannou/EPA

Фото: Dimitris Papaioannou/EPA

Греческий гребец Петрос Гайдатзис был первым факелоносцем, который покинул музей, и вскоре к нему присоединилась многократный олимпийский призер по лыжным гонкам из Италии Стефания Бельмондо для совместного этапа эстафеты.

После недельной греческой эстафеты огонь передадут организаторам Олимпиады в Италии 4 декабря в Афинах. После этого огонь отправится в государство-организатор, где начнется внутренняя эстафета.

Факел пройдет через 60 итальянских городов и 300 поселков с общим количеством более 10 000 факелоносцев, прежде чем достичь Кортины-д'Ампеццо 26 января – ровно через 70 лет после церемонии открытия Игр 1956 года на том же месте.

Итальянская эстафета пройдет через такие известные достопримечательности, как Колизей в Риме и Гранд-канал в Венеции, с остановками в южных городах, таких как Палермо и Неаполь, чтобы вызвать ажиотаж в регионах, где зимние виды спорта не так популярны.

Путешествие завершится в Милане, где вечером 6 февраля состоится церемония открытия Игр на стадионе "Сан-Сиро". Зимняя Олимпиада-2026 состоится в Италии 6-22 февраля.

Фото: Thodoris Manolopoulos Handout/EPA

Фото: Thodoris Manolopoulos Handout/EPA

Фото: Thodoris Manolopoulos Handout/EPA