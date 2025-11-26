У Греції запалили вогонь до зимової Олімпіади-2026 – фото, відео

У середу, 26 листопада, у закритому приміщенні в Стародавній Олімпії запалили факел зимових Олімпійських ігор 2026 року, які відбудуться в Італії. Про це повідомило агентство Reuters.

Традиційна церемонія, яка зазвичай проводиться на стадіоні, де зародилися Ігри в Стародавній Греції і на якій актриси виступають у ролі жриць, що запалюють полум'я від сонячних променів за допомогою параболічного дзеркала, була скасована достроково через попередження про зливи.

Читайте також Як Росія продовжує шкодити Олімпіаді

Тому церемонія відбулася у приміщенні. Замість шикарної вистави, співробітники археологічного музею Олімпії провели скромний захід, де показали відеозапис запалювання вогню під час репетиції два дні тому на стадіоні, після чого вогонь внесли до музею для запалення.

Фото: Dimitris Papaioannou/EPA

Фото: Dimitris Papaioannou/EPA

Грецький весляр Петрос Гайдатзіс був першим факелоносцем, який покинув музей, і невдовзі до нього приєдналася багаторазова олімпійська призерка з лижних перегонів з Італії Стефанія Бельмондо для спільного етапу естафети.

Після тижневої грецької естафети вогонь передадуть організаторам Олімпіади в Італії 4 грудня в Афінах. Після цього вогонь вирушить до держави-організаторки, де розпочнеться внутрішня естафета.

Смолоскип пройде через 60 італійських міст та 300 селищ із загальною кількістю понад 10 000 факелоносців, перш ніж досягти Кортіни-д'Ампеццо 26 січня – рівно через 70 років після церемонії відкриття Ігор 1956 року на тому ж місці.

Італійська естафета пройде через такі відомі пам'ятки, як Колізей у Римі та Гранд-канал у Венеції, із зупинками в південних містах, таких як Палермо та Неаполь, щоб викликати ажіотаж у регіонах, де зимові види спорту не такі популярні.

Подорож завершиться в Мілані, де ввечері 6 лютого відбудеться церемонія відкриття Ігор на стадіоні "Сан-Сіро". Зимова Олімпіада-2026 відбудеться в Італії 6-22 лютого.

Фото: Thodoris Manolopoulos Handout/EPA

Фото: Thodoris Manolopoulos Handout/EPA

Фото: Thodoris Manolopoulos Handout/EPA