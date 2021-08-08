Накануне 30-й годовщины Независимости Украины во Львове состоялся парад фронтовых собак – участников боевых действий. Об этом сообщает АрміяInform.

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В мероприятии приняли участие пятнадцать собак-бойцов.

По словам организатора парада Натальи Лелик, очень много прославленных и награжденных боевыми наградами собак физически не смогли принять участие в параде.

"Они, как и люди на передовой, выкладываются на 100 процентов, защищая наш мир и покой. Они, так же как и люди, имеют боевые ранения и контузии", – сказала Лелик.

Собаках, которые не смогли приехать на парад, посвятили большой баннер, на котором написали короткие истории о животных, которые спасали украинских солдат под обстрелами российских оккупационных войск и выполняли другие важные боевые задачи. В рамках парада состоялось показательное выступление служебных собак, которые работают на госгранице и с полицией.

20 мая 2021 года президент Владимир Зеленский анонсировал военные парады к 30-летию независимости.

В парадах примут участие более 5000 украинских военнослужащих, 100 летательных аппаратов, 400 единиц вооружения и техники ВСУ. Также анонсирована демонстрация новых образцов вооружения и техники.

9 июня сообщалось, что в военном параде по случаю 30-летия независимости Украины примут участие самолеты стран-партнеров.

В Киеве парад пройдет по Крещатику при участии трех колонн: пешей, воздушной и механизированной. Также во время парада запустят артиллерийский салют на Трухановом острове . Программа мероприятий.

парад пройдет по Крещатику при участии трех колонн: пешей, воздушной и механизированной. Также во время парада запустят артиллерийский салют на . Программа мероприятий. На Днепре состоится речной парад в районе Киевского речного вокзала и Труханова острова – в нем примут участие корабли ВМС и флота Госпогранслужбы.

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Наталия Медведева

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