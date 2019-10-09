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Бокс. Усик вызвал на бой Уайлдера

Бокс. Усик вызвал на бой Уайлдера - Фото
Александр Усик (Фото: facebook.com/Alexanderusyk)
09.10.2019, 17:38

Ранее американский боксер заявил, что украинец слишком легкий и не может быть серьезным соперником

Бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе украинский боксер Александр Усик вызвал на бой чемпиона WBC в супертяжелом весе Деонтея Уайлдера. Об этом сообщает в Instagram Boxing Hype.

"Я вызываю Деонтея Уайлдера. Я буду боксировать с ним в его родном городе. Он не выиграет ни одного раунда. Я лучший супертяжеловес мира", - сказал Усик.

Ранее американский боксер Деонтей Уайлдер заявил, что не видит в лице Александра Усика серьезного соперника. Он считает украинском слишком малым для супертяжелого дивизиона.

  • Сегодня стало известно, что Усик дебютирует в супертяжелом дивизоне боем против американца Чезза Уизерспуна, который заменил дисквалифицированного из-за допинга нидерландца Тайрона Спонга.
  • 12 октября украинец Александр Усик должен был дебютирвать в супертяжелом весе боем с голландцем Тайроном Спонгом. На событие были проданы почти все билетов. Однако за несколько дней до поединка бой был сорван по вине соперника украинца - Спонг провалил допинг-тест

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Александр Усик деонтей уайлдер бокс
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