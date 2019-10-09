Бокс. Усик вызвал на бой Уайлдера

Бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе украинский боксер Александр Усик вызвал на бой чемпиона WBC в супертяжелом весе Деонтея Уайлдера. Об этом сообщает в Instagram Boxing Hype.
"Я вызываю Деонтея Уайлдера. Я буду боксировать с ним в его родном городе. Он не выиграет ни одного раунда. Я лучший супертяжеловес мира", - сказал Усик.
Ранее американский боксер Деонтей Уайлдер заявил, что не видит в лице Александра Усика серьезного соперника. Он считает украинском слишком малым для супертяжелого дивизиона.
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