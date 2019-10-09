Бокс. Усик вызвал на бой Уайлдера

Александр Усик (Фото: facebook.com/Alexanderusyk)

Бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе украинский боксер Александр Усик вызвал на бой чемпиона WBC в супертяжелом весе Деонтея Уайлдера. Об этом сообщает в Instagram Boxing Hype.

"Я вызываю Деонтея Уайлдера. Я буду боксировать с ним в его родном городе. Он не выиграет ни одного раунда. Я лучший супертяжеловес мира", - сказал Усик.

Ранее американский боксер Деонтей Уайлдер заявил, что не видит в лице Александра Усика серьезного соперника. Он считает украинском слишком малым для супертяжелого дивизиона.

Сегодня стало известно, что Усик дебютирует в супертяжелом дивизоне боем против американца Чезза Уизерспуна, который заменил дисквалифицированного из-за допинга нидерландца Тайрона Спонга.

12 октября украинец Александр Усик должен был дебютирвать в супертяжелом весе боем с голландцем Тайроном Спонгом. На событие были проданы почти все билетов . Однако за несколько дней до поединка бой был сорван по вине соперника украинца - Спонг провалил допинг-тест

Читайте также: Тайсон Фьюри дважды упал от удара Дионтея Уайлдера - видео боя