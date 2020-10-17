Бокс. Василий Ломаченко – Теофимо Лопес: где и когда смотреть бой

Боксерский поединок между украинцем Василием Ломаченко и американцем Теофимо Лопесом пройдет в ночь на 18 октября в США

В ночь на 18 октября в американском Лас-Вегасе пройдет поединок, в котором встретятся обладатель титулов по версиям WBC, WBO и WBA в легком весе Василий Ломаченко и чемпион IBF Теофимо Лопес.

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Поединок состоится в субботу вечером в США. В Украине будет уже утро воскресенья, 18 октября. В Украине трансляцию боя проведет онлайн-платформа Megogo. Начало в 05:00 по киевскому времени. В США бой бесплатно будет транслировать телеканал ESPN.

Фаворитом боя считают украинца Ломаченко, который провел 15 профессиональных боев, в 14-ти победил (10 – нокаутом). Один бой проиграл.

Лопес провел 15 профи-поединков, все закончились победой (12 – нокаутом).

31 августа 2019 года в Лондоне украинец завоевал вакантный титул WBC, победив решением судей Люка Кэмпбелла.

У него в коллекции трофеи WBC, WBA и WBO – не хватает только IBF, который взял Теофимо Лопес.

15 декабря 2019 года сообщалось, что Лопес нокаутировал Ричарда Комми. Ломаченко прокомментировал этот бой.

17 февраля сообщалось, что бой Ломаченко и Лопеса состоится 30 мая, однако он был перенес из-за эпидемии коронавируса.

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Владислав Сердюк

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