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Бокс. Запланирован объединительный бой украинского чемпиона мира Далакяна – ESPN

Бокс. Запланирован объединительный бой украинского чемпиона мира Далакяна – ESPN - Фото
Артем Далакян (фото — пресс-служба Union Boxing Promotion)
22.06.2020, 09:16

Мексиканец Хулио Сесар Мартинес обладает агрессивным стилем, тогда как Артем Далакян – игровик, некоторым напоминая по стилю "Принца" Хамеда

Украинский чемпион мира по версии WBA в наилегчайшем весе (до 50,8 кг) профессионального бокса Артем Далакян может сразиться в объединительном поединке с чемпионом WBC Хулио Сесаром Мартинесом из Мексики. О таком варианте сообщило латиноамериканское подразделение телеканала ESPN.

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Журналисты пишут, что бой планируется на 15 августа в Китае.

Уроженец Баку и житель Днепра, 32-летний Далакян в феврале 2018-го завоевал мировой титул и провел четыре его защиты. В последний раз выступал в феврале: победил в Киеве Хосбера Переса, хотя большую часть поединка боксировал с переломом руки.

25-летний Мартинес, которого некоторые издания считают "прорывом-2019", в конце прошлого года досрочно разобрался с Кристофером Росалесом и взял свой титул. В конце зимы он успешно провел первую защиту, перебоксировав Джея Харриса.

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Официального подтверждения этой информации пока нет. В мире профибокса инсайдерские данные, в том числе "сливы" информации в СМИ, – один из способов раскрутки предстоящих боев.

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Евгений Пилипенко
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бокс артем далакян чемпион Хулио Сесар Мартинес
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