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Бокс. Зеленский спустя полдня поздравил Усика с победой над Чисорой

01.11.2020, 18:08
Бокс. Зеленский спустя полдня поздравил Усика с победой над Чисорой - Фото
Александр Усик и Дерек Чисора (фото — Matchroom Boxing)

"Александр, это была крутая победа!" – написал Зеленский

Президент Владимир Зеленский спустя полдня после поединка поздравил украинского боксера Александра Усика с победой над британским супертяжеловесом Дереком Чисорой.

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"Александр, это была крутая победа! Украина гордится!" – написал Зеленский в Twitter.

  • Бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе профессионального бокса Александр Усик (18-0, 13 КО) провел второй поединок в супертяжелом дивизионе, не без труда победив опытного Дерека Чисору. Местный боец проиграл гостю из Украины единогласным решением судей и получил десятое поражение в карьере – 32-10, 23 KO.
  • После боя Усик заявил, что, несмотря на определенные проблемы в начале боя с ветераном Дереком Чисорой, по-прежнему собирается собрать в супертяжелом весе все основные мировые титулы – так, как он это сделал в дивизионе ниже.
Вадим Ребрина
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