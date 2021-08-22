Футбол. "Арсенал" – "Челси": где и когда смотреть матч английской Премьер-лиги

Сегодня в Лондоне в рамках английской Премьер-лиги пройдет матч между футбольными командами "Арсенал" и "Челси".

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Матч в прямом эфире покажет телеканал Setanta Sports Ukraine в 18:25, его можно посмотреть на Megogo.

Фаворитом матча считается "Челси", которая уже восемь матчей подряд не проигрывала. "Арсенал" трижды проиграл. При этом "Арсенал" дважды обыграл "Челси" в прошлом сезоне.

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Владислав Сердюк

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