Футбол. "Арсенал" – "Челси": где и когда смотреть матч английской Премьер-лиги
22.08.2021, 13:45
футбольний м'яч Depositphotos
Сегодня в Лондоне в рамках английской Премьер-лиги пройдет матч между футбольными командами "Арсенал" и "Челси".
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Матч в прямом эфире покажет телеканал Setanta Sports Ukraine в 18:25, его можно посмотреть на Megogo.
Фаворитом матча считается "Челси", которая уже восемь матчей подряд не проигрывала. "Арсенал" трижды проиграл. При этом "Арсенал" дважды обыграл "Челси" в прошлом сезоне.
- 1 августа сборную Украины покинул главный тренер Шевченко, несмотря на успех команды на Евро-2020. Четыре игрока сборной записали прощальное видео.
- Главным кандидатом на вакантную должность называли Сергея Реброва. Он сказал, что был бы счастлив тренировать сборную Украины, но сейчас имеет контракт с "Аль-Айном" из ОАЭ.
- В ночь на 18 августа и.о. главного тренера сборной Украины назначили Александра Петракова, который долгое время работал с юношескими сборными и выигрывал Чемпионат мира U-20.
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