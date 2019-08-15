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Футбол. "АЗ" - "Мариуполь", "Заря - ЦСКА" - где и когда смотреть

Футбол. "АЗ" - "Мариуполь", "Заря - ЦСКА" - где и когда смотреть - Фото
Фото: uefa.com
15.08.2019, 09:37

Украинские клубы продолжают борьбу за групповой этап Лиги Европы

Сегодня, 15 августа, луганская "Заря" и ФК "Мариуполь" сыграют ответные поединки в квалификационном раунде Лиги Европы.

Луганчане в домашнем матче сыграют с болгарским "ЦСКА". Игра начнется в 20:00 на запорожском стадионе "Славутич-Арена". Трансляцию покажет телеканал УНИАН.

ФК "Мариуполь" - на выезде против нидерландского "АЗ" Алкмаар. Матч пройдет в Гааге на стадионе "Карс Джинс". Начало встречи – в 21:30. Онлайн трансляцию игры проведет телеканал Футбол.

В первых поединках раунда украинским клубам победить не удалось. ФК "Мариуполь" в домашнем матче сыграл с АЗ вничью 0:0. "Заре" смогла получить более позитивный результат в Болгарии – 1:1. Такой счет дает украинской команде небольшое преимущество, поскольку в случае еще одной ничьи в следующий этап квалификации выйдет команда, забившая больше голов на выезде.

Сегодняшний матч ФК "Мариуполь" должен был состояться в родном для АЗ городе - Алкмааре. Однако за несколько дней до поединка на клубном стадионе "АФАС" обвалилась крыша. Матч был перенесен в Гаагу.

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