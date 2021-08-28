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Футбол. "Динамо" разгромило "Колос" и укрепило свое лидерство

Цей матеріал також доступний українською
28.08.2021, 21:56
Футбол.
Фото: fcdynamo.kiev.ua

Киевское "Динамо" в шестом туре чемпионата Украины разгромило "Колос". Бело-синие еще в первом тайме матча на НСК "Олимпийский" шесть раз поразили ворота "Колоса". Об этом сообщает Украинская ассоциация футбола.

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В игре приняли участие футболисты "Динамо", вызванные на ближайший сбор национальной команды Украины: Бойко, Забарный, Миколенко (голевой пас), Сидорчук (желтая карточка, заменен на 61-й минуте), Шапаренко (гол, желтая карточка), Цыганков (два гола и голевой пас), Буяльский (гол, заменен на 69-й минуте), Караваев (вышел на замену на 61-й минуте).

Еще два гола забил Карлос де Пена на 5 и 39 минутах.

Турнирное положение клубов УПЛ: "Динамо" – 16 очков (после 6-ти игр), "Днепр-1" – 13 (6), "Шахтер" – 12 (5), "Десна" – 12 (5), "Ворскла"- 11 (5), "Александрия" – 11 (6), "Заря" – 7 (5), "Ингулец" – 7 (6), "Металлист 1925" – 6 (6), "Верес" – 5 ( 5), "Колос" – 5 (6), "Минай" – 4 (4), "Рух" – 4 (5), "Черноморец" – 4 (6), "Львов" – 2 (5), "Мариуполь" – 1 (6).

Читайте также: Футбол. "Динамо" и "Шахтер" узнали соперников в Лиге чемпионов

Вадим Ребрина
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колос футбол динамо
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