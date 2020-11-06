Футбол. Греческий "АЕК" разгромил "Зарю" в Запорожье – 1:4. Видео голов

Луганская "Заря" крупно уступила гостям из греческой столицы, застряв на последнем месте турнирной таблицы

Вчера, 5 ноября, в третьем туре группового этапа Лиги Европы луганская "Заря" потерпела поражение в игре с афинским клубом "АЕК" – 1:4. Гостей из Греции украинцы принимали в Запорожье на Славутич-Арене, поединок проходил без зрителей. Проиграв этот матч, "Заря" осталась на последнем месте турнирной таблицы.

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Первый очко "АЕК" смог заполучить уже на седьмой минуте матча – гол забил нападающий клуба, шведский футболист Муамер Танкович.

Дальше греки увеличили преимущество в игре, забив на 33-й минуте еще один мяч. Второе очко своей команде принес полузащитник Петрос Манталос.

Третий гол в ворота луганчан забил на 54-й минуте игры нападающий "АЕК" Марко Ливая.

В последние минуты второго тайма "Заре" удалось отыграть одно очко – на 81-й минуте полузащитник Владислав Кочергин после углового забил гол престижа.

Впрочем, уже через минуту афинский клуб провел еще одну атаку, в результате которой общий счет игры стал 1:4. Этот мяч также забил Ливая.

Составы команд

"Заря"

Шевченко, Иванисеня, Вернидуб, Абу-Ханна, Кочергин, Хомченовский (Фаворов, 59), Кабаев (Гладкий, 59), Юрченко, Лунев (Назарина, 46), Цыганик, Громов (Сайядманеш, 46).

"АЕК"

Цинтотас, Сварнас, Чигринский, Инсуа, Василантонопулос, Манталос (Ботос, 85), Шахов (Шабанаджович, 70), Танкович (Ансарифард, 75), Крстичич (Галанопулос, 85), Неделчару, Ливая.

23 октября 2020 года "Заря" уступила английскому "Лестеру" со счетом 0:3.

29 октября луганский клуб проиграл португальской "Браге" – 1:2.

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Дарья Мостовая

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