Футбол. Лигу чемпионов и Лигу Европы должны доиграть к августу – президент УЕФА

Розыгрыши Лиги чемпионов и Лиги Европы сезона 2019/20 планируют завершить в августе. Об этом сообщил президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин, передает The Guardian.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
"Мы должны подождать исполкома УЕФА, который подтвердит все даты. Могу сказать, что сезон еврокубков завершится в августе, если все обстоятельства останутся такими, как сейчас", - сказал футбольный функционер.
Смотрите также: Пять миллионов просмотров. Финт украинского футболиста стал хитом – видео
Комментируя то, что во Франции запретили профессиональные спортивные события до сентября, он сказал, что местным "ПСЖ" и "Лиону" может придется играть еврокубковые поединки на нейтральном поле.
"ПСЖ" и "Лион" должны организовывать матчи еврокубков во Франции. Если это сделать нельзя, они обязаны найти нейтральное поле. Не вижу причин, по которым французские власти не дали бы разрешение играть без зрителей, но это не мне решать", - объяснил он.
Читайте также: Известный украинский баскетболист впал в кому из-за серьезной травмы