Футбол. Лигу чемпионов и Лигу Европы должны доиграть к августу – президент УЕФА

Кубки Лиги Европы и Лиги чемпионов (Фото: Alessandro Della Bella/ЕРА)

Розыгрыши Лиги чемпионов и Лиги Европы сезона 2019/20 планируют завершить в августе. Об этом сообщил президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин, передает The Guardian.

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"Мы должны подождать исполкома УЕФА, который подтвердит все даты. Могу сказать, что сезон еврокубков завершится в августе, если все обстоятельства останутся такими, как сейчас", - сказал футбольный функционер.

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Комментируя то, что во Франции запретили профессиональные спортивные события до сентября, он сказал, что местным "ПСЖ" и "Лиону" может придется играть еврокубковые поединки на нейтральном поле.

"ПСЖ" и "Лион" должны организовывать матчи еврокубков во Франции. Если это сделать нельзя, они обязаны найти нейтральное поле. Не вижу причин, по которым французские власти не дали бы разрешение играть без зрителей, но это не мне решать", - объяснил он.

17 марта сообщалось, что УЕФА перенес Евро-2020 на лето 2021 года.

В конце марта УЕФА отложил на неопределенное время финалы еврокубков из-за распространения коронавируса и ввода карантина в странах Европы. Розыгрыши футбольных чемпионатов были остановлены во всех странах Европы, кроме Беларуси.

На этих выходных немецкая Бундеслига возобновила соревнования: матчи проходили без зрителей.

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