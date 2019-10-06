Футбол. Премьер-лига. "Шахтер" выиграл у "Днепра-1"

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Донецкий "Шахтер" на "Днепр-Арене" выиграл со счетом 2:0 у клуба "Днепр-1" в матче 10-го тура чемпионата Украины среди команд Премьер-лиги.

Голы забили: Жуниор Мораеса на 4-й минуте и Тайсон на 83-й.

Завершат 10-й тур УПЛ матчи ковалевского "Колоса" с киевским "Динамо" и "Александрии" со львовскими "Карпатами".

Результаты других матчей тура:

"Ворскла" (Полтава) - "Мариуполь" - 1: 1

"Десна" (Чернигов) - "Олимпик" (Донецк) - 1: 0

ФК "Львов" - "Заря" (Луганск) - 0: 0.

Турнирное положение: "Шахтер" - 30 очков (после 10-ти игр), "Десна" - 20 (10), "Динамо" - 17 (9), "Заря" - 16 (10), "Александрия" - 16 (9), "Колос" - 14 (9), "Днепр-1" - 11 (10), "Мариуполь" - 10 (10), "Карпаты" - 8 (9), "Ворскла" - 8 (10), "Львов" - 7 (10), "Олимпик" - 5 (10).

3 октября футбольный клуб "Александрия" добыл первые очки в групповом этапе Лиги Европы. В рамках второго тура в матче против бельгийского "Гента" , который прошел на Арене-Львов, украинцы сумели добиться ничейного результата.

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