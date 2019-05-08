Футбол. Сепаратисты в Крыму надеются на легализацию через УЕФА

Лига Европы (фото - Facebook Лиги Европы) Фото: Facebook Лиги Европы

Исполком Союза европейских футбольных ассоциаций летом якобы будет решать, дать ли Крымскому футбольному союзу путевку для участия клуба с временно оккупированного Россией полуострова в еврокубках. Об этом сообщает сайт Динамо Киев от Шурика со ссылкой на "президента" КФС Юрия Ветоху.

По его словам, в 2014 году в УЕФА им говорили, что за 3-5 лет рассмотрят вопрос о передаче одному крымскому клубу путевки в один из еврокубков.

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"Сейчас говорят, что они видят наше развитие, но речь об интеграции в чемпионат России не идет, поэтому разговоры могут быть только об отдельной путевке. Так что летом этого года УЕФА точно поднимет вопрос о включении нашего клуба в розыгрыш еврокубков на последующие годы”, - считает чиновник оккупационной власти.

Организация Крымский футбольный союз имеет специальный статус УЕФА - без допуска к международным соревнованиям.

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