Футбол. "Шахтер" получил соперника в 1/8 Лиги Европы

Бенфика - Шахтер (фото - пресс-служба ФК Шахтер Донецк)

Донецкий "Шахтер" в 1/8 финала Лиги Европы сыграет против немецкого "Вольфсбурга". Об этом стало известно по результатам жеребьевки.

Первый матч "Шахтер" сыграет на выезде 12 марта, ответная встреча пройдет в Харькове 19 числа этого же месяца.

В этом сезоне "Вольфсбург" уже встречался с украинским клубом. В групповом этапе немцы дважды обыграли "Александрию" (3:1, 0:1). В 1/16 финала они одолели шведский "Мальме", который, к слову, не пустил в плей-офф киевское "Динамо".

Сейчас "Вольфсбург" занимает седьмое место в Бундеслиге. Отрыв до "Шальке" – два очка. Лучший бомбардир "волков" в этом сезоне – Ваут Вегхорст, на его счету 12 голов и пять ассистов.

СПРАВКА. "Вольфсбург" – немецкий клуб из одноименного города, который был основан для работников завода Volkswagen. Наивысшим достижением за 75 лет истории клуба стала победа в Бундеслиге в сезоне 2008/09. В прошлом году "волки" заняли в чемпионате Германии шестое место.

"Шахтер" начинал еврокубковый сезон в Лиге чемпионов, однако не смог выйти в плей-офф, заняв третье место в группе. В 1 /16 финала горняки в ыбили португальскую "Бенфику".