Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Футбол. "Шахтер" получил соперника в 1/8 Лиги Европы

Футбол. "Шахтер" получил соперника в 1/8 Лиги Европы - Фото
Бенфика - Шахтер (фото - пресс-служба ФК Шахтер Донецк)
28.02.2020, 14:12

В 1/8 Лиги Европы "Шахтер" проведет два матча против "Вольфсбурга": 12 марта на выезде в Германии, 19 марта - в Харькове

Донецкий "Шахтер" в 1/8 финала Лиги Европы сыграет против немецкого "Вольфсбурга". Об этом стало известно по результатам жеребьевки.

Первый матч "Шахтер" сыграет на выезде 12 марта, ответная встреча пройдет в Харькове 19 числа этого же месяца.

В этом сезоне "Вольфсбург" уже встречался с украинским клубом. В групповом этапе немцы дважды обыграли "Александрию" (3:1, 0:1). В 1/16 финала они одолели шведский "Мальме", который, к слову, не пустил в плей-офф киевское "Динамо".

Сейчас "Вольфсбург" занимает седьмое место в Бундеслиге. Отрыв до "Шальке" – два очка. Лучший бомбардир "волков" в этом сезоне – Ваут Вегхорст, на его счету 12 голов и пять ассистов.

СПРАВКА. "Вольфсбург" – немецкий клуб из одноименного города, который был основан для работников завода Volkswagen. Наивысшим достижением за 75 лет истории клуба стала победа в Бундеслиге в сезоне 2008/09. В прошлом году "волки" заняли в чемпионате Германии шестое место.
  • "Шахтер" начинал еврокубковый сезон в Лиге чемпионов, однако не смог выйти в плей-офф, заняв третье место в группе. В 1/16 финала горняки выбили португальскую "Бенфику".
Марк Сировой
Еще по теме
Напишите нам
Лига Европы вольфсбург жеребьевка шахтер донецк
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 