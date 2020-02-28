Футбол. "Шахтер" получил соперника в 1/8 Лиги Европы

Донецкий "Шахтер" в 1/8 финала Лиги Европы сыграет против немецкого "Вольфсбурга". Об этом стало известно по результатам жеребьевки.
Первый матч "Шахтер" сыграет на выезде 12 марта, ответная встреча пройдет в Харькове 19 числа этого же месяца.
В этом сезоне "Вольфсбург" уже встречался с украинским клубом. В групповом этапе немцы дважды обыграли "Александрию" (3:1, 0:1). В 1/16 финала они одолели шведский "Мальме", который, к слову, не пустил в плей-офф киевское "Динамо".
Сейчас "Вольфсбург" занимает седьмое место в Бундеслиге. Отрыв до "Шальке" – два очка. Лучший бомбардир "волков" в этом сезоне – Ваут Вегхорст, на его счету 12 голов и пять ассистов.